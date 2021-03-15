5G destekli iki Nokia modeli nisanda tanıtılacak: İşte özellikler

HMD Global, Nokia markası altında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonlarını 8 Nisan'da tanıtacak. Etkinlikte 5G destekli iki yeni model karşımıza çıkacak.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden Nokia, HMD Global çatısı altında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor.

Finlandiya merkezli şirket, çok yakında iki yeni modelle karşımıza çıkacak. 5G destekli yeni modeller, orta seviye kullanıcılarını hedef alacak.

HMD Global, yeni Nokia akıllı telefonlarının 8 Nisan'da tanıtılacağını açıkladı. İnternet üzerinden gerçekleşecek etkinlikte, Nokia 6.4 ve Nokia 7.4 modellerinin tanıtılması bekleniyor.

YENİ NOKIA MODELLERİ NELER SUNACAK

HMD Global, şimdilik telefonlar hakkında bilgi paylaşmasa da şimdiye kadar ortaya çıkan bazı detaylar var. Nokia 6.4 ve 7.4 modellerinin sırasıyla Snapdragon 480 ve Snapdragon 690 işlemcilerinden güç alması bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Nokia 6.4, damla çentikli 6.45 inç ekran, dörtlü arka kamera ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Nokia 7.4'te ise 6.39 inç FullHD+ ekran, 18W şarj destekli 4.000 mah batarya, 24 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel ana kamera karşımıza çıkacak.

Bunun dışında Nokia'nın oyun odaklı G10 modelini de tanıtacağı belirtiliyor. Nokia G10'dan gelen ilk bilgilere göre telefon, gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak. Ayrıca telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geleceği düşünülüyor.

6,4 inç'lik bir ekran ile gelmesi beklenen Nokia G10'un 48MP ana kameraya sahip olması bekleniyor.