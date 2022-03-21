5G destekli telefon satışları 4G'li olanları geride bıraktı

5G desteğine sahip telefonların küresel çapta satışları, 4G'li telefonları geçmeyi başardı.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

5G'Lİ TELEFON SATIŞLARI 4G'Yİ GEÇTİ

Her ne kadar ülkemizde henüz 5G mobil internet ağı kullanıma açılmamış olsa da birçok ülke bu teknolojiden faydalanıyor. Bu nedenle 5G'li telefonların global satışlarında ciddi artış var.

Geçtiğimiz aralık ayında her 2 mobil bağlantı desteğine sahip telefonların satışları birbirine yakınken, ocak ayı ile beraber 5G'li modellerin satışları 4G'yi geçmeyi başardı.

EN BÜYÜK PAZAR ÇİN'DE

5G'li telefon satışlarının hızla yükselmesinde Çin'in katkısı oldukça büyük. Ülkede satılan her yüz telefonun 84 tanesini 5G'li modeller oluşturuyor.

Analistler; koronavirüsün neden olduğu ekonomik sorunlara ve Huawei'ye getirilen kısıtlamalara rağmen; Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da 5G telefon satışlarının arttığını söylüyor.

HALA BİRÇOK ÜLKE TAM HAZIR DEĞİL

5G'nin 2024'e kadar toplam bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Çünkü, hala birçok ülke yüksek kalitede 4G ağlarına sahip ve 5G'yi benimsemek pek de kolay olmayacak.

5G destekli telefonların maliyetlerinin düşmesi ise, satışları artırmak için oldukça önemli bir faktör.

Analistlere göre, 2025 yılına kadar 5G destekli Android telefonlar, iPhone'lara göre yüzde 65 daha ucuz olacak. Dolayısıyla pazarın hakimi 5G destekli Android akıllı telefonlar olacak.