5G kullanıcı sayısı yakında 1 milyarı aşacak

Yeni bir araştırma, dünya çapında 1 milyar kablosuz abonenin yıl sonuna kadar 5G'ye bağlanacağını söylüyor.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler, şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

5G kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşacak

Ericsson tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, yıl sonuna kadar dünya çapında 1 milyar kullanıcı 5G ile internete bağlanacak. Bu sayı, 2022'de yaklaşık 5 milyar aboneye ulaşan 4G'nin hala daha çok gerisinde.

5G ile fiyatlar da yükselecek

Ericsson, küresel olarak 5G sunan operatörlerin yüzde 25'inin 4G hizmetleri üzerinden 5G için prim talep ettiğini ve ortalama yüzde 40 civarında bir fiyat farkı olduğu belirtiyor.

Rapora göre, 2028 yılına kadar 5G'nin dünya çapında 5 milyar aboneliğe ulaşması ve tüm ağ aboneliklerin yüzde 55'ini oluşturması bekleniyor.

Hala birçok ülke hazır değil

5G'nin 2024'e kadar toplam bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Çünkü, hala birçok ülke yüksek kalitede 4G ağlarına sahip ve 5G'yi benimsemek pek de kolay olmayacak.

5G destekli telefonların maliyetlerinin düşmesi ise, satışları artırmak için oldukça önemli bir faktör.