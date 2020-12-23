5G'deki güvenlik açıkları nedeniyle akıllı telefon kullanıcıları risk altında

5G'de keşfedilen güvenlik açıkları, akıllı telefon kullanıcılarını saldırı riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu. Ancak birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır değil.

Peki 5G teknolojisi ne kadar güvenli? Bu soruya yanıt arayan Positive Technologies bünyesinde görev yapan güvenlik araştırmacıları, 5G protokollerinde yer alan güvenlik açıklarının, kullanıcıların akıllı telefonlarına saldırmak için kullanılabileceğini tespit etti.

Siber korsanların, uzun süredir devam eden bu açıklardan faydalanarak kullancıların internet erişimini kesebilecekleri ve ağ trafiğine müdahale edebilecekleri söyleniyor.

Uzmanlar, 5G protokollerindeki güvenlik açıklarının siber korsanlara; abonelere ve operatörün ağına saldırma olanağı sağladığını ve bu tür saldırıların ortak ağlardan bile gerçekleşebileceğini söylüyor.

5G'YE YATIRIMLAR HIZLA ARTACAK

Koronavirüsün yol açtığı ekonomik zorluklara rağmen, önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük şirketlerin yüzde 72’si 5G’ye yatırım yapacak.

Ayrıca işletmelerin dijitalleşmeyi hızlandırma arayışına yönelmesiyle birlikte, önümüzdeki üç yıl boyunca yatırımlarda hızlı bir yükseliş tahmin ediliyor.