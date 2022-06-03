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    60 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen gizemli sinyal keşfedildi

    Gök bilimciler, Dünya’dan 60 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen ve henüz kaynağı açıklanamayan bir radyo frekansı tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 15:16
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    60 milyon ışık yılı uzaklıktan gelen gizemli sinyal keşfedildi

    Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

    Batı Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, 60 milyon ışık yılı uzaklıkta açıklayamadıkları bir sinyal tespit ettiklerini duyurdu.

    Sarmal bir gökada olan NGC 2082’yi de içeren bir alanı gözlemleyen araştırmacılar, söz konusu sinyalin buradan geldiğine inanıyor.

    Gelecekte ne olduğu ortaya çıkabilir

    Bilim insanları, gelecek nesil radyo teleskoplarının buradaki sinyalin ne olduğunu tespit edebileceğine inanıyor.

    gizemli sinyal

    Batı Sydney Üniversitesi’den Profesör Miroslav Filipoviç, bu keşfin uzay çalışmaları için önemli bir adım olduğunu söyleyerek, sinyalin kaynağını araştırmak için oldukça heyecanlı olduklarını söyledi.

    Radyo frekansının kaynağının galaksi içindeki bir şey mi yoksa tamamen galaksinin dışından gelen bir yansıma mı oldukları konusunda henüz net bilgi yok.

    meraklı olduklarını söyleyen Filipoviç, şu an ellerindeki radyo teleskoplarıyla elde ettikleri veriler doğrultusunda buluntunun gizemli bir hal aldığını da dile getiriyor.


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