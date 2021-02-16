ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya fırlattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Şirket, bu sabah saatlerinde Cape Canaveral uzay merkezinden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Böylelikle yörüngedeki Starlink uydu sayısı 1200'e yaklaştı.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, yaklaşık 9 dakika süren yolculuğunun ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

60 Starlink uydusu daha yörüngeye gönderildi

İLK TAKIM 1440 UYDUDAN OLUŞACAK

SpaceX'in yörüngedeki ilk takımyıldızı 1440 Starlink uydusundan oluşacak. Bu nedenle bu amaç için birkaç fırlatma görevine daha ihtiyaç var.

Söz konusu fırlatma görevi, aynı zamanda Falcon 9 roketinin 108. uçuşu ve şirketin 74. başarılı roket inişi anlamına geliyor. SpaceX, 2020'de 22'si yeniden kullanılabilir roketlerle toplam 26 görev gerçekleştirmişti.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.