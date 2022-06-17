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    600 TL'lik FIFA 22, EA Play ve Xbox Game Pass'e geliyor

    FIFA serisinin son oyunu FIFA 22, EA Play'e ve Xbox Game Pass'e eklenecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 13:53
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    600 TL'lik FIFA 22, EA Play ve Xbox Game Pass'e geliyor

    Electronic Arts, merakla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 22'yi geçtiğimiz yıl ekim ayında piyasaya sürmüştü.

    Yeni nesil oyun konsolları da dahil olmak üzere tüm platformlarda oyuncularla buluşan FIFA 22, şu anda ülkemizde 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

    Sony, 3 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında FIFA 22'yi PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuştu. Şimdi ise sıra Microsoft'a geldi.

    FIFA 22, EA Play ve Xbox'a ekleniyor

    Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan FIFA'nın son oyunu FIFA 22, EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ekleniyor.

    EA Play'in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre FIFA 22, 23 Haziran'da EA Play'e eklenecek. Bu da EA Play'e eklenmesiyle birlikte aynı gün Xbox Game Pass'e de geleceği anlamına geliyor.

    fifa 22


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