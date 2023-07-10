6000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M34 tanıtıldı Samsung yeni fiyat performans telefonu Galaxy M34 5G'yi tanıttı. İşte telefonun öne çıkan özellikleri.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segmentte yer alan Galaxy A ve Galaxy M serisiyle oldukça iyi satış rakaları elde ediyor.

Özellikle Galaxy M serisinde yüksek batarya kapasitelerini tercih eden şirket, seriye yeni bir model daha ekledi.

Samsung yeni fiyat performans telefonu Galaxy M34 5G'yi tanıttı. Gelin hep birlikte telefonun özelliklerine yakından bakalım

Samsung Galaxy M34 özellikleri

Samsung Galaxy M34, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel Super AMOLED ekrana sahip.

Daha önce tanıtılan Galaxy A34 ve A54‘ün yanında bir alternatif olarak konumlandırılan telefon, 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor.

6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve makro-geniş kamera ikilisi yer alıyor. Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi ise telefonun kalbinde yer alıyor.

A34’e kıyasla daha uygun fiyatlı bir telefon olan M34, dört büyük Android güncellemesini de alacak ve 5 yıl boyunca güvenlik desteğine sahip olacak.

Telefonun satış fiyatı Hindistan'da yaklaşık 200 dolar olarak açıklandı.