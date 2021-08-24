610 milyon dolar kripto para çalan hacker, tüm parayı iade etti

610 milyon dolar kripto para çalan hacker, tüm parayı iade etti

610 milyon doları çalınan Poly Network isimli kripto para firması, hackerları ikna etti ve tüm parayı geri almayı başardı.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve yükselişini sürdüren kripto para piyasaları, hackerları da harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde hackerlar, blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak milyonlarca dolar değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı.

Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık Binance coin çalınırken, toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği açıklanmıştı.

Kimliğinin tespit edilmesinden sonra geri adım atan hacker, çaldığı paraların bir kısmını şirkete iade etmişti.

TAMAMINI İADE ETTİ

Poly Network'ün Medium üzerinden yaptığı açıklamada, çalınan bütün paraların iade edildiği bildirildi.

Firma "Mr White Hat" takma adlı hackera, şirkette çalışma davetinin yanı sıra, çalınan kripto paraların tamamını iade etmesi için 500 bin dolarlık "sistem açığı ödülü" de teklif etti.

Mr White Hat isimli hacker ise açık tespit etmeleri üzerine parayı "güvende tutmak" için aldıklarını, amaçlarının Poly Network'ün güvenlik açığını herkese göstermek olduğunu söylüyor.