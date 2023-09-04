64 milyon dolarlık anlaşma! Elon Musk, iPhone'lar için uydu fırlatacak iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, şimdi ise 64 milyon dolar karşılığında SpaceX ile anlaşma sağladı.

ensonhaber.com

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkmıştı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

iPhone 14 modellerinde kullanılan uydu özelliği, ABD merkezli uydu iletişim şirketi Globalstar tarafından destekleniyor.

Apple, bu özellik için global uydu şirketlerine 450 milyon dolar harcama yapacak. Yapılan harcamanın büyük bir çoğunluğu uydu işletmelerine sahip Globalstar şirketine gidecek.

Apple, şimdi de Elon Musk ile anlaştı

iPhone 14 serisinde sunulan acil durum uydu bağlantısı için Globalstar firması ile anlaşan Apple, şimdi de Elon Musk'ın SpaceX şirketi ile bir anlaşma imzaladı.

Globalstar, SpaceX'e 2025 yılında uzaya uydu göndermek için 64 milyon dolar ödeyecek.

Haber, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir başvuruyla doğrulandı. Bu uydular, Globalstar tarafından sağlanan acil SOS hizmetlerinin genişletilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Globalstar, mevcut ve gelecekteki ağ kapasitesinin yüzde 85'ini iPhone'lara tahsis etmeyi kabul etti.

Hizmet Fransa, Belçika, Kanada, Avusturya, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'de kullanılabiliyor.