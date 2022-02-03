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    En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

    Speedtest, 2021'in Aralık ayına ait mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 09:49
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    En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

    Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Aralık 2021'e ait hız verilerini paylaştı.

    Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

    DÜNYA GENELİ ORTALAMA MOBİL HIZ 29,55 MBPS

    Speedtest verilerine göre Aralık 2021’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 29.55 Mbps, yüklemede 8,59 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 29ms olarak hesaplandı.

    Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 59.75 Mbps, yükleme hızı 25.06 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 10ms olarak kayıtlara geçti.

    internet

    EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

    Speedtest verilerine göre ortalama 138,38 mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 119,12 Mbps ortalama hıza sahip olan Norveç izledi. Güney Kore ise, ortalama 108,26 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı mobil internete sahip 10 ülke:

    • Birleşik Arap Emirlikleri -138,38 Mbps
    • Norveç -119,12
    • Güney Kore -108,26 Mbps
    • Çin -104,44 Mbps
    • Katar -104,30 Mbps
    • Hollanda - 97,67 Mbps
    • Suudi Arabistan - 93,81 Mbps
    • Bulgaristan - 87,63 Mbps
    • Danimarka - 85,39 Mbps
    • Kuveyt - 85,38 Mbps

    Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Singapur, 192,17 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Şili 187,50 Mbps ile ikinci, Tayland ise 175,93 ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı genişbant internete sahip 10 ülke:

    • Singapur - 192,17 Mbps
    • Şili - 187,50 Mbps
    • Tayland - 175,93 Mbps
    • Hong Kong - 168,66 Mbps
    • Monako - 165,47 Mbps
    • Danimarka - 156,04 Mbps
    • Çin - 153,33 Mbps
    • ABD -136,53 Mbps
    • İspanya -130,86 Mbps
    • Makao - 126,42 Mbps

    En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #2

    TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

    Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

    Mobil internet hızında Türkiye, 31,43 Mbps ile 59. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 12,33 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak açıklandı.

    Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 26,87 Mbps hız değerinde kalarak 105. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 5,55 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 10ms olarak kayıtlara geçti.

    En hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #3

    Türkiye'nin mobil internet sıralaması:

    internet

    Türkiye'nin genişbant internet sıralaması:

    internet


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