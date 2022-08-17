6G dalgalarının beyni etkilediği ortaya çıktı

Çinli bilim insanları, 6G teknolojisinde kullanılan terahertz radyasyonun farelerde beyin hücresi büyümesini artırdığını keşfetti

Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

5G'nin insanlara zarar verdiği iddiaları birçok kez gündeme gelmişti. Şimdi ise 6G'nin zararlı olduğu söyleniyor.

Beyin hücrelerini etkiliyor

Çinli bilim adamları, 6G teknolojisinde kullanılacak terahertz dalgalarına maruz kalan farelerin beyin hücrelerinin arttığını keşfetti.

Bilim insanları, şimdilik nöronların radyasyondan zarar görmediğini söylese de 6G dalgalarının beyin üzerindeki etkisi araştırılmaya devam edilecek.

Öte yandan, Rusya Bilimler Akademisi tarafından 2009'da yapılan bir araştırmada, terahertz radyasyonuna birkaç saat boyunca yoğun maruz kalmanın beyin hücrelerinin sıcaklığında bir artışa neden olabileceği ortaya çıkmıştı.