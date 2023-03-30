7 bin kişi kovulacak! Disney, metaverse departmanını tamamen kapatıyor Disney'in, yeniden yapılanma çerçevesinde metaverse birimini kapatacağı bildirildi.

ensonhaber.com

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse evrenleri, özellikle 2021 yılında oldukça popüler hale geldi.

Başta Facebook'un çatı şirketi Meta olmak üzere birçok şirket, bu pazara dev yatırımlar yaptı.

Son zamanlarda ise kripto dünyasında yaşanan düşüş ve küresel ekonomik sıkıntılar, metaverse evrenlerine olan ilgiyi ciddi şekilde düşürdü.

Disney, metaverse birimini kapatıyor

Disney, işletme giderlerini azaltmak için yeniden yapılandırma kararı aldı. Şirket bu kapsamda iki ay içinde 7 bin çalışanını işten çıkaracak ve metaverse birimini kapatacak.

Google Trendler verilerine göre, "metaverse" aramaları geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 80 düştü.

Son zamanlarda birçok şirket, artık metin, resim veya diğer verileri üretebilen yapay zekalara yatırım yapmaya başladı.

Microsoft da metaverse ekibini dağıtmıştı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine yüklü yatırım yapan Microsoft, geçtiğimiz günlerde metaverse ekibindeki herkesi işten çıkarmıştı.

Öte yandan, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın metaverse ve sanal gerçeklik birimi Reality Labs, son üç ayda 4.28 milyar dolar kaybetti.