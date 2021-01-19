700 milyon gök cisminin arşivi herkesin erişimine açıldı

700 milyon gök cisminin arşivi herkesin erişimine açıldı

Karanlık Enerji Araştırması (Dark Energy Survey) adlı iş birliği, 700 milyon gök cismine ait veriler içeren dev arşivi internette yayınladı.

Bilim insanları, yıllardır gök cisimlerini inceliyor ve bu incelemeler sonucunda çeşitli veriler elde ediyor.

Karanlık Enerji Araştırması (Dark Energy Survey) adlı iş birliği, Güney Yarım Küre göğünün tarandığı, yıllarca süren çalışmada toplanan dev veri arşivini halka açtı.

Yaklaşık 700 milyon gök cisminin görüntülerini içeren arşiv, bugüne kadar yayınlanan en büyük astronomi kataloglarından biri olarak tanımlanıyor.

Karanlık Enerji Araştırması, Chicago Üniversitesi’ne bağlı Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nın liderliğinde kurulan, gökyüzünden veri toplamak ve bunları analiz etmek için 10 yıldan uzun süredir çalışmalar yürüten uluslararası bir iş birliği.

Projede ABD, Avustralya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve İsviçre'den araştırma kurumları ve üniversiteler yer alıyor.

Evrenin giderek hızlanan genişlemesini ve bu genişlemeden sorumlu olduğu ileri sürülen karanlık enerjiyi araştırmayı hedefleyen iş birliği, Şili’de bir dağın tepesinde bulunan teleskop üzerindeki DECam isimli kamerayı kullanarak bu verileri elde etti.

Operasyonlara Ağustos 2013’te başlayan kamera, şimdiye dek tüm gökyüzünün 8’de birini, Güney Yarımküre göğünün de 5 bin derece karelik kısmını görüntüledi.

"HALKA AÇTIK"

Karanlık Enerji Araştırması Direktörü Prof. Dr. Rich Kron, "Bu çok önemli bir kilometre taşı. Karanlık Enerji Araştırması işbirliği 6 yıl boyunca gece göğündeki gök cisimlerinin fotoğraflarını çekti. Şimdi, DECam’in yakaladığı görüntülerin kalitesini ve kalibrasyonunu dikkatlice kontrol ettik ve bu ikinci veri grubunu halka açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilerin tamamı, Illinois Üniversitesi’ne ait bir internet sitesinde şu anda yayınlanmış durumda.

