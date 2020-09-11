7000 mAh bataryalı Samsung Galaxy M51'in Türkiye fiyatı belli oldu

Samsung'un, neredeyse bir powerbank'i andıran 7000 mAh bataryaya sahip akıllı telefonu Galaxy M51'in ülkemizdeki fiyatı açıklandı. İşte Samsung Galaxy M51 özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Samsung Galaxy M51, Güney Koreli şirketin M serisine eklediği en son akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle yüksek batarya kapasitesine odaklandığı Galaxy M serisi ile oldukça iyi işler çıkaran Samsung, Galaxy M51 ile bararya konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı başardı.

Gelin şimdi sizlerle birlikte Samsung Galaxy M51 özelliklerine fiyatına daha yakından bakalım.

SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip Samsung Galaxy M51, Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisinden güç alıyor.

6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefonda, 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü arka kamera ve 32 MP ön kamera yer alıyor.

Telefonun en büyük özelliklerinden biri de sahip olduğu 7000 mAh kapasiteli dev batarya. Bu batarya, hem kullanıcılara oldukça yüksek şarj ömrü sunuyor hem de 25W hızlı şarj desteği sayesinde 2 saatte dolabiliyor.

SAMSUNG GALAXY M51 FİYATI

Samsung Galaxy M51, iki farklı donanım ve renk seçeneğiyle satışa sunulacak. İşte Samsung Galaxy M51 fiyatları:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 340 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 370 dolar

SAMSUNG GALAXY M51 TÜRKİYE FİYATI

Samsung’un resmi internet sitesi hem de bazı e-ticaret siteleri üzerinden ön sipariş verebildiğiniz Samsung Galaxy M51’in Türkiye fiyatı, 3 bin 799 TL olarak açıklandı.

Bu fiyatı ödeyen kullanıcılar, Samsung Galaxy M51'in 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip sürümüne sahip olabilecek.