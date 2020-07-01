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    75 ışık yılı uzaklıktaki yıldız aniden kayboldu

    Bilim insanları, 75 ışık yılı uzakta bulunan bir yıldızın aniden kaybolduğunu ve nedenini araştırdıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 11:21
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    75 ışık yılı uzaklıktaki yıldız aniden kayboldu #1

    2001 ve 2011 arasında kapsamlı bir şekilde incelenen ve Kinman Cüce Galaksisi'nde bulunan büyük bir yıldız, artık bilim insanları tarafından görülemiyor.

    En büyük ve parlak yıldızlardan biri olan bu gök cisminin aniden ortadan kaybolması, bilim insanlarını oldukça şaşırttı.

    "KARA DELİĞE DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"

    Araştırmayı yöneten bilim insanı Andrew Allan, "Yıldızın kaybolduğunu gördüğümüzde şaşkınlığa uğradık. Yıldız, parlaklığını kaybetmiş ve toz tarafından gizlenmiş olabilir. Fakat daha alışılmadık şekilde, patlayarak süpernovaya geçmek yerine, çökerek kara deliğe dönüşmüş olabilir. Eğer durum buysa, böyle devasa bir yıldızın hayatına bu şekilde son verdiği ilk kez doğrudan tespit edilmiş olacak" dedi.

    75 ışık yılı uzaklıktaki yıldız aniden kayboldu #2

    Bilim insanları, yıldızın kaybolduğundan emin olmak için Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop'tan bir dizi aygıtı yıldızın bulunması gereken noktaya doğru çevirdi.

    Fakat aylar süren çalışmalara ve yıldızı bulmaya yönelik çeşitli farklı girişimlere rağmen hiçbir iz bulunamadı.

    Bilim insanları, çalışmalarına devam ederek kaybolan yıldıza ne olduğunu bulmaya çalışıyor.

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