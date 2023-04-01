778 TL'lik oyunlar bedava! PlayStation Plus nisan ayı ücretsiz oyunları PlayStation Plus'ın yenilenen servisine Nisan 2023'te eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek.

ensonhaber.com

Sony'nin PlayStation sahiplerine sunduğu abonelik hizmeti PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde her ay belirli oyunları indirimli veya ücretsiz oynamanıza olanak sağlıyor.

PlayStation'ın sunduğu abonelik servisi PlayStation Plus, geçtiğimiz aylarda yenilenerek Xbox Game Pass benzeri bir servise dönüştü. Artık platform, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor.

Sony'nin nisan ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı yeni oyunlar sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre, bu ay platforma 3 yeni oyun eklenecek ve bu oyunların toplam değeri 778 TL.

PS Plus nisan oyunları

Meet Your Maker - PS5

Sackboy: A Big Adventure - PS5 ve PS4

Tails of Iron - PS5 ve PS4

Erişime açılacak oyunları hesabınıza eklerseniz, PS Plus aboneliğiniz olduğu sürece oyunları oynayabileceksiniz.