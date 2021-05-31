8 dakikada tam şarj: Xiaomi'den 200W hızlı şarj teknolojisi

Xiaomi, düzenlediği etkinlikte 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj cihazları tanıttı. Yeni teknolojiyle, telefonlar 8 dakikada tam şarj olabiliyor.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkardı. Şirket, düzenlediği etkinlikte 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj cihazları tanıttı.

8 DAKİKADA TAM ŞARJ

Xiaomi'den yapılan açıklamaya göre, 200 watt hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu yalnızca 8 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Tanıtım sırasında Mi 11 Pro kullanan yetkililer, telefonu 44 saniyede yüzde 10, 3 dakikada ise yüzde 50 şarj etmeyi başardı.

120 watt'lık kablosuz hızlı şarj teknolojisi ise 4.000 mAh bataryalı bir telefonu 15 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bu kablosuz şarj cihazını kullanırken, telefonun yüzde 10 şarj olması için 1 dakikaya, yüzde 50 şarj olması içinse 8 dakikaya ihtiyacınız var.

Şirket, 200W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini bu yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlıyor.

Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11, 115W şarj desteği ile satılıyor. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.