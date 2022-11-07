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    9 dakikada tam şarj: Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisini 2023'te telefonlara getirecek

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisine sahip akıllı telefonunu gelecek yıl piyasaya sürecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 12:45
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    9 dakikada tam şarj: Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisini 2023'te telefonlara getirecek

    Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden biri de batarya kapasitesi. Özellikle üst düzey donanımla donatılan son model akıllı telefonlar, eski modellerine göre daha fazla güç tüketiyor.

    Durum böyle olunca, akıllı telefon üreticileri ya daha yüksek kapasiteli batarya modelleri kullanıyor ya da kendi geliştirdikleri hızlı şarj teknolojilerinden yararlanıyor.

    Oppo'dan 240W hızlı şarj teknolojisi

    Gelen bilgilere göre Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 240W hızlı şarj teknolojisine sahip akıllı telefonunu gelecek yıl piyasaya sürecek.

    Yeni teknoloji sayesinde 4.500 mAh kapasiteli bir batarya, yalnızca 9 dakika içerisinde 0'dan 100'e şarj edilebilecek.

    oppo

    Bildirilenlere göre 24V 10A gücünde 240W hızlı şarj desteği sunan yeni adaptör, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan 200W hızlardan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hızlar sunacak.

    Böyle kullanıcıların, akıllı telefonlarını şarj edebilmek için uzun süre beklemeleri gerekmeyecek.

    Öte yandan, Oppo'nun 240W hızlı şarj teknolojisini ilk olarak hangi telefonunda kullanacağı şimdilik bilinmiyor.


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