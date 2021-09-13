9. gezegenin gizlendiği bölge tespit edildi

Yeni yapılan bir araştırmada, dokuzuncu gezegenin yer aldığı düşünülen bölge belirlendi.

1930 yılında keşfedilen ve 2000'li yıllara kadar dokuzuncu gezegen olarak tanımlanan Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından açıklanan "Güneş sisteminde gezegen olma koşullarını" sağlamadığı için, 2006 yılında gezegenlikten çıkartılmıştı.

Plüton hakkında tartışmalar devam ederken, gök bilimciler Plüton'un ötesinde dokuzuncu gezegenin varlığını tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, Güneş sisteminin gizemli 9. gezegenini nerede arayacaklarını artık biliyor. Yeni araştırmada, varsayımsal gezegenin "saklandığı" düşünülen bölge belirlendi.

Yaptığı araştırmayla Plüton'un gezegen unvanını kaybetmesine neden olan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Mike Brown, yıllardır dokuzuncu gezegeni aramasıyla biliniyor.

Henüz hakem onayından geçmeyen yeni araştırmada Brown, bu unvanı başka bir gezegene vermeye bir adım daha yaklaştı.

Bulgulara göre, bu gezegen gerçekten varsa düşünülenden daha parlak ve daha yakında olabilir. Araştırmacılar, buradan hareketle onu daha kolay bulabileceklerini düşünüyor.

Brown ve meslektaşı Konstantin Batygin, gezegenin bulunabileceği bölgeyi gösteren bir harita hazırladı ve gezegenin kütlesinin Dünya'nınkinden 6 kat fazla olduğunu hesapladı.

Bu araştırma, 9. gezegenin Güneş'e tahmin edildiğinden daha yakın olduğunu gösteriyor. Ancak buna rağmen söz konusu gezegene uzaklık, Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin yaklaşık 300 katı kadar. Ayrıca 9. gezegenin, Güneş'in etrafındaki yörüngesini 7 bin 400 yılda tamamladığı belirtiliyor.

Güneş sisteminin Plüton'dan sonraki bölgesi, birçok yönden gizemini koruyor. Çünkü günümüzde bile orada ne olduğu hakkında hiçbir bilgi yok. Bu nedenle bilim insanları, Plüton'dan ötesini "keşfedilmemiş uzay bölgesi" olarak tanımlıyor.