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    9 yıllık GTA 5'in toplam satış adedi 180 milyonu aştı

    Yıllar geçmesine rağmen hala en çok satan oyunların başında gelen GTA 5, şimdiye kadar toplamda 180 milyon satış rakamını geçti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:10
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    9 yıllık GTA 5'in toplam satış adedi 180 milyonu aştı

    2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hala en popüler oyunların başında gelen Grand Theft Auto 5 (GTA 5), özellikle online modun yıllardır geliştirilmesiyle oyuncu sayısını sürekli olarak artırıyor.

    Açıklanan rakamlara göre oyun, her üç ayda 5 milyon satış yapıyor. Oyunun toplam satış adedi ise 180 milyonu geride bıraktı.

    2013 yılında GTA 5 çıkış yaptığında büyük bir başarıya imza atmıştı. Öyle ki oyun, ilk 3 gününde 1 milyar dolarlık getiriye imza atarak tüm zamanların rekorunu kırmayı da başarmıştı.

    GTA serisi 385 milyondan fazla sattı

    GTA serisi ise şimdiye kadar 385 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Bununla birlikte GTA 5, tüm GTA oyunlarının neredeyse yarısı kadar sattı.

    gta 5

    Yayınlanmasının üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen GTA 5, hala geliştirici şirkete milyon dolarlar kazandırıyor. Bu nedenle şirket, GTA 6'yı piyasaya sürmek için pek de acele etmiyor.


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