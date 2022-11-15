908 gündür havada olan ABD'nin gizemli uçağı Dünya'ya döndü

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından yörüngeye gönderilen Boeing yapımı X-37B, uzayda 908 gün geçirdikten sonra Dünya’ya indi.

Orbital Test Aracı olarak da bilinen Boeing X-37 uçağı, tekrar kullanılabilir bir robot uzay aracı olarak geliştirildi Bir fırlatma aracıyla uzaya gönderilebilen uçak, daha sonra yeniden Dünya'ya geri inebiliyor.

X-37B, ABD'nin yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri. NASA tarafından 1999'da tasarlanan proje, 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) devredilmişti.

908 gündür havadaydı

Boeing, 908 gün yörüngede kaldıktan sonra söz konusu uçağın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne indiğini duyurdu.

Mayıs 2020’de altıncı görev için uzaya gönderilen araç, daha önce 780 gün olan uzayda geçirilen zaman rekorunu da kırmış oldu.



Boeing'den yapılan açıklamada, 2010 yılında ilk uçuşu gerçekleştirilen insansız X-37B mekiğinin şu anda uzayda toplam 10 yıldan fazla zaman geçirdiği ve altı görev sırasında 1,3 milyar milden fazla uçtuğu belirtildi.





Gizlilik içinde piyasaya sürülen X-37B, Boeing ve Lockheed Martin arasındaki ortak girişim olan United Launch Alliance tarafından Hava Kuvvetleri için tasarlandı.

X-37 B'nin görevleri

Mayıs 2020'de Pentagon, uçağın üstleneceği bir dizi bilimsel deney hakkında açıklama yapmıştı.

Bunlar arasında; belirli malzemelerin uzayda nasıl tepki verdiğini test etmek, uzaydaki ortam radyasyonunun bir dizi tohumu nasıl etkilediğini değerlendirmek ve güneş radyasyonunu radyo-elektrik enerjisine dönüştürmek de var.