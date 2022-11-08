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    Dünya'ya en yakın kara delik bulundu

    Bilim insanları, yaptıkları son çalışmalarda Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:06
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    Dünya'ya en yakın kara delik bulundu

    Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

    Uzay araştırmaları yapan gök bilimciler, Dünya'ya oldukça yakın Gaia BH1 isimli bir kara delik keşfetti.

    Güneş'ten 10 kat büyük

    Uzay araştırmacıları, Gaia BH1’in güneşten 10 kat daha büyük olduğunu ve dünyadan 1.600 ışık yılı uzakta olduğunu açıkladı.

    Ophiuchus takımyıldızında bulunan BH1, geçtiğimiz yıllarda keşfedilen Tekboynuz kara deliğinden 3 kat daha yakın konumda.

    kara delik

    Avrupa Uzay Ajansı’nın Samanyolu yıldızlarını araştıran Gaia gözlemevi, keşfedilen yıldızın uyuyan bir kara delik olduğunu açıkladı.

    Uyuyan kara delikler, ciddi tehlikeler yaratmıyor ve pek fazla hareket etmedikleri için keşfeidlmeleri zor oluyor. Bilim insanları, şimdilerde bu kara deliğin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.


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