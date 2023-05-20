AB açıkladı! TikTok kurallara uymuyor Avrupa Birliği, TikTok'un kurallara uyması için daha yapacak çok şeyinin olduğunu söylüyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Avrupa Birliği'nin de gündeminde.

AB endüstri sorumlusu Thierry Breton, cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok İcra Kurulu Başkanı Shou Zi Chew ile yakın zamanda görüştüğünü ve Çin'e ait sosyal ağın AB'ye uyum sağlaması için daha yapacak çok şey olduğunu söyledi.

Breton, "Ona, içeriğin daha fazla denetlenmesi, aşırılıklardan kaçınılması, verilerin, özellikle de çocuklarımızın verilerinin güvenli bir şekilde kullanılmasının garanti edilmesi açısından, şu an itibarıyla iyileştirilmesi gereken çok şey olduğunu söyledim." dedi.

AB'den yeni kurallar

Geçen ay AB, ağustos ayından itibaren bir dizi yeni çevrimiçi içerik kuralı olan Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) tabi olacak TikTok da dahil olmak üzere 19 büyük çevrimiçi platformu belirlemişti.

Kurallar, şirketlerin risk yönetimi yapmasını, dış ve bağımsız denetim yapmasını, yetkililer ve araştırmacılarla veri paylaşmasını ve davranış kuralları benimsemesini gerektiriyor.

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