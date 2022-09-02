AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getiriyor

Avrupa Birliği, Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ve tabletlerinin pil ömürlerini uzatmalarına yönelik yasa hazırlıyor.

Akıllı telefon kullanıcıları, son yıllarda performans düşüklüğünden şikayet etmeye başlamıştı. Örneğin birçok üretici, güncellemelerle telefonları yavaşlatmakla suçlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin üretim sürecine dair yeni kurallar getirecek.

Bu kapsamda AB, akıllı telefonların sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayınladı.

Güncelleme ile performans düşürülemeyecek

Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek.

Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek. Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.

AA'nın haberine göre üreticiler, akıllı telefonların satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.

Tüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak.

Bataryalara yeni önlem

Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek. Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83'ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.

AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek.