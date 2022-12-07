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    AB, Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarını yasaklayacak

    AB, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta şirketinin, kullanıcı onayı almadan kişiselleştirilmiş reklam gösteremeyeceğine hükmetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:35
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    AB, Meta'nın kişiselleştirilmiş reklamlarını yasaklayacak

    Kişisel verilerin işlenmesine dayanan reklamlar üzerinden para kazanan teknoloji devleri, son zamanlarda daha çok baskı altında.

    Şirketlerin iş modelleri ve veriler ile ne yaptıkları, kamuoyu ile ulusal otoriteler tarafından da yakından takip ediliyor.

    AB'den Meta'ya reklam yasağı

    Avrupa Birliği'nin kişisel verilerin korunmasından sorumlu kurumu EDPB, Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta şirketinin kullanıcı onayı almadan kişiselleştirilmiş reklam gösteremeyeceğine hükmetti. Kararın ardından Meta hisseleri düştü.

    Buna göre, Avrupa birimi İrlanda'da kurulu olan Meta'nın tabi olduğu İrlanda veri koruma kurumu, bir ay içinde EDPB'nin kararı doğrultusunda bir karar alacak.

    meta


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