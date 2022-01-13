AB polis teşkilatı, yasa dışı toplanan 4 petabayt kişisel veriyi silecek

Avrupa Veri Koruma Denetçisi, polis teşkilatının yasa dışı olarak topladığı büyük bir kişisel veri kümesinin silinmesini istedi.

Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı olan Europol, şimdiye kadar yaklaşık 4 petabayt (4 bin terabayt) kişisel veri toplamıştı.

Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), yaptığı araştırmalar sonucunda yasa dışı olarak elde edildiğini belirttiği 4 petabayt büyüklüğündeki verilerin silinmesine hükmetti.

EUROPOL, FARKLI VERİLERİ TOPLADI

EDPS, Europol'ün organize suçlar ve terörle alakalı verileri toplaması gerekirken, polis teşkilatlarından bilinmeyen sayıda cezai soruşturmadan elde edilen verileri topladığını söyledi.

Denetçi, toplanan verilerin 6 ay içerisinde kategorize edilerek yasal olarak elde tutulamayacak kısmının silinmesinin gerekliliğini vurguladı.



