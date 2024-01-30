AB resmen engelledi: Amazon'un 1,4 milyar dolarlık satın alma planı iptal oldu

Avrupa Birliği'nin (AB), Amazon'un iRobot satın alımına engel olma planlarını daha önce sizlerle paylaşmıştık.
AB, bir süredir Amazon'un 1,4 milyar dolarlık iRobot satın alma teklifini engellemeye çalışıyordu.
E-ticaret devi Amazon, akıllı ev ürünleri portföyüne iRobot'u eklemek istediğini 2022 Ağustos'unda duyurmuştu.
Avrupa Birliği, Amazon'un bu hamlesinin rekabet üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ileri sürüyor.
Anlaşma resmen iptal oldu
Amazon, Avrupa Birliği'nin karşı çıktığı robot süpürge üreticisi iRobot'u satın alma kararından vazgeçti.
Amazon ve iRobot'tan yapılan açıklamada, AB antitröst düzenleyicilerinin muhalefeti karşısında birleşme planının sona erdiği bildirildi.
Amazon, iRobot'u satın almak için önerdiği 1,4 milyar dolarlık teklifin Avrupa Birliği'nde yasal onay almasının önünde hiçbir yol olmadığını bildirdi.
Kararın duyurulmasının ardından iRobot hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 15 düştü.
iRobot, maliyetleri azaltmak için önemli bir yeniden yapılanma planı da açıkladı. Şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkaracağını ve Colin Angle'ın CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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