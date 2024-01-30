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AB resmen engelledi: Amazon'un 1,4 milyar dolarlık satın alma planı iptal oldu

AB resmen engelledi: Amazon'un 1,4 milyar dolarlık satın alma planı iptal oldu Amazon'un robot süpürge üreticisi iRobot'u 1,4 milyar dolara satın alma planı Avrupa Birliği engeline takıldı. İki şirket, AB'nin karşı çıktığı anlaşmanın iptal olduğunu duyurdu.