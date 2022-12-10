AB, USB-C zorunluluğu tarihini açıkladı

Avrupa Birliği, USB-C zorunluluğu için son tarihi açıkladı. USB-C girişli iPhone'lar yakında hayatımıza girecek.

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

Avrupa Komisyonu, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.

USB-C ne zaman zorunlu olacak

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen USB-C'yi zorunlu yapacak yeni yasanın yürürlüğe girme tarihi açıklandı.

AB’nin resmî gazetesinde belirtilen detaylara göre, ''Ortak Şarj” yönetmeliği'' 28 Aralık 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği’nin yeni yasası kapsamında, üye ülkelerde satılan bütün akıllı telefonlar, tabletler ve kulaklıklar USB-C girişi ile gelmek zorunda olacak.







Yeni düzenlemenin güncel elektronik cihazlar için herhangi bir değişiklik getirmeyeceğini belirtelim. Çünkü halihazırda birçok telefon ve cihaz zaten USB-C girişini tercih ediyor.

Ancak iPhone’larda Lightning kullanmayı sürdüren Apple için işler değişecek gibi gözüküyor.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışmıştı.

Daha fazla mücadele edemeyen Apple, geçtiğimiz aylarda USB-C girişinin iPhone'larda kullanılacağını doğrulamıştı. Bu nedenle, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 15 serisinde USB-C girişi görmemiz oldukça yüksek.