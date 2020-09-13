Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
24ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    ABD baskılarına dayanamayan TikTok, çalışanlarına nakit yardımı yapacak

    Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un sahibi ByteDance, personeline nakit yardımında bulunarak baskılardan en az şekilde etkilenmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 11:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD baskılarına dayanamayan TikTok, çalışanlarına nakit yardımı yapacak

    Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için görüşme halinde.

    TikTok'u yasaklamak için Trump'ın verdiği süre daralırken, şirket çalışanları da söz konusu baskılardan oldukça etkilenmiş durumda.

    Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok, pandemi ve ABD ile olan ticaret savaşı nedeniyle zarar gören personeline nakit yardımında bulunacak.

    MAAŞLARIN YARISI KADAR İKRAMİYE VAR

    Şirket, dünya genelinde 60 binden fazla çalışanına gönderdiği elektronik postada, temmuz ve ağustos aylarında 26 gün ve üzerinde çalışanlara ağustos maaşlarının yarısı kadar ikramiye verileceğini duyurdu.

    ABD baskılarına dayanamayan TikTok, çalışanlarına nakit yardımı yapacak #1

    Şirkete yakın kaynaklara göre, söz konusu desteğin ByteDance'e 100 milyon yuana (yaklaşık 110 milyon TL) mal olması bekleniyor.

    HUAWEI DE MADDİ DESTEK SAĞLAMIŞTI

    ABD başkanı Trump'ın hedefinde olan bir başka Çin merkezli şirket Huawei de geçtiğimiz dönemde benzer bir adım atmıştı.

    Huawei, yaşanılan zorluklara rağmen çalışmaya devan eden personeline toplamda 293 milyon dolar nakit desteğinde bulunmuştu.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir