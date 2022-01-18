ABD, Çinli Alibaba'yı inceleme altına aldı

ABD, Alibaba'nın bulut birimini ulusal güvenlik riskleri açısından incelemeye başladı.

Joe Biden yönetimi, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın bulut işini inceleyerek ABD ulusal güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek için düğmeye bastı.

İncelemenin odak noktası, Alibaba'nın kişisel bilgiler ve fikri mülkiyet dahil olmak üzere, ABD'li müşterilerin verilerini nasıl depoladığı ve Çin hükümetinin bunlara erişip erişemeyeceği üzerine olacak.

Bir yetkili, Pekin'in ABD kullanıcılarının Alibaba bulutunda depolanan bilgilerine erişimini kesintiye uğratma potansiyeli olduğunu söyledi.

ALİBABA'YA YASAK GELEBİLİR

ABD düzenleyicileri, nihayetinde şirketi bulut işinin yarattığı riskleri azaltmak için önlemler almaya zorlamayı veya Amerikalıların yurt içinde ve yurt dışında hizmeti kullanmasını tamamen yasaklamayı seçebilir.

Araştırma firması Gartner'a göre, Alibaba'nın ABD'deki bulut birimi oldukça küçük ve yıllık geliri tahmini 50 milyon doların altında. Ancak düzenleyiciler nihayetinde Amerikan firmaları ile Alibaba Cloud arasındaki işlemleri engellemeye karar verirse, bu şirketin tamamına zarar verebilir.

Alibaba'nın bulut işine yönelik soruşturma, Ticaret Departmanında İstihbarat ve Güvenlik Ofisi olarak bilinen küçük bir ofis tarafından yönetiliyor.

Bu ofis, ABD firmaları ile Çin, Rusya, Küba, İran, Kuzey Kore ve Venezuela gibi ülkelerden gelen işlemleri yasaklamak veya kısıtlamak için Trump yönetimi tarafından oluşturulmuştu.

Trump yönetimi, Ağustos 2020'de Alibaba dahil Çinli bulut sağlayıcıları için "ABD vatandaşlarının en hassas kişisel bilgilerine erişen yabancı düşmanlarımız." ifadelerini kullanmıştı.