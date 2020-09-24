ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi Huawei konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının ABD ile askeri iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

ABD başkanı Donald Trump, Huawei ve ZTE'yi ulusal güvenliğe tehdit olarak etiketledi ve ABD şirketlerinin ekipmanlarını kullanmalarına yönelik mevcut yasağı Mayıs 2021'e kadar uzattı.

Ayrıca Federal İletişim Komisyonu (FCC), Huawei ve ZTE'yi haziran ayında ulusal güvenlik riski olarak belirledi.





ABD'DEN TÜRKİYE'YE HUAWEI UYARISI

Çin’in Huawei ve ZTE şirketleri, son yıllarda Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe öne çıkan teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Examiner’a Çin’in Huawei üzerinden dünyayı etkileme çabalarına ilişkin konuştu.

Türkiye’de önemli miktarda veri bulunduğuna dikkat çeken Pompeo, “Bu verinin Çin Komünist Partisi’nin elinde bulunması çok daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor.” dedi.

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"

Pompeo ayrıca, Türkiye’nin Huawei ve diğer Çinli şirketlere bağımlılığının artmasının, ABD ile askeri iş birliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

"VERİLERİ KORUYACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İletişim ağlarımızın, savunma ve güvenlik ağlarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Huawei’nin Türkiye içinde ya da başka ülkelerde gittikçe artan faaliyetinden yalnızca askeri ve güvenlik iletişim ağları etkilenmeyecek. ABD verilerinin korunmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN İLK KURALI ÇALMAK"

Çin’in devlet kontrolundaki girişimleri kullanarak bir hegemonya yaratmaya çalıştığını söyleyen Mike Pompeo, “İlk kuralları gelip bir şeyler çalmak. İkincisi çaldıklarını Çin Komünist Partisi’ne götürmek ve daha sonra da bunu devlet destekli bir girişimle dünyaya yaymak.” şeklinde konuştu,

HUAWEI TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Statcounter verilerine göre ülkemizde ağustos ayı itibarıyla en çok pazar payına sahip telefon üreticisi yüzde 47,85 ile Samsung olurken, Apple yüzde 15,13 ile ikinci, Huawei ise yüzde 13,94 ile üçüncü sırada yer alıyor.