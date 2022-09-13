ABD Donanması: Elimizde çok fazla UFO görüntüsü mevcut

ABD Donanması, ellerinde çok fazla UFO görüntüleri olduğunu ancak 'ulusal güvenliğe zarar vereceği' gerekçesiyle bunları yayınlamayacaklarını açıkladı.

ABD Donanması, tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO'lar)'ın görüntülerine sahip olduklarını ancak görüntüleri "ulusal güvenliğe zarar vereceği" için kamuya açıklamayacaklarını duyurdu.

2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.

İki yıl sonra cevap verdiler

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti.

Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

"Ulusal güvenlik nedeniyle paylaşılmayacak"

Live Science'ın haberine göre ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi.

Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi. 2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı.

Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.