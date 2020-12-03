ABD eyaletleri Facebook'a dava açmaya hazırlanıyor

New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti, Facebook'u olası antitröst ihlalleri için soruştururken, gelecek hafta Facebook'a dava açmayı planlıyor.

Şimdiye kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan popüler sosyal medya platformu Facebook, ABD eyaletlerinin de gündeminde.

New York liderliğindeki bir grup ABD eyaleti, Facebook'u olası antitröst ihlalleri nedeniyle yakından takip ediyor ve yakında dava açmayı planlıyor.

2020'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK DAVA

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu şikayet, bu yıl bir teknoloji devine karşı açılan ikinci büyük dava olacak. Son davayı ise Adalet Bakanlığı, ekim ayında Google'a açmış ve şirketi tekelcilikle suçlamıştı.

40 EYALET DAVAYA KATILACAK

Bir kaynak, Facebook'a 40 eyaletin dava açmayı planladığını söyledi, ancak eyaletlerin isimlerini vermedi.

Facebook ve New York başsavcılığı sözcüsü konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Facebook için fırtına öncesi sessizlik olduğunu söyleyebiliriz.

Eyaletlerin şikayetlerine neleri dahil etmeyi planladıkları bilinmiyor. Facebook'un, stratejik olarak küçük potansiyel rakiplerini, genellikle büyük bir primle satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.

Bunlar 2012'deki Instagram ve 2014'teki WhatsApp satın alımını da kapsıyor. ABD ve Facebook arasındaki gerilim hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji