ABD eyaletleri, TikTok'u yasaklamaya devam ediyor

Alabama ve Utah, devlet cihazlarında TikTok'u yasaklayan en son ABD eyaletleri oldu.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

Eyaletler TikTok'u yasaklıyor

Daha önce Teksas, Maryland ve Güney Dakota eyaletleri, devlet çalışanlarının resmi kurumlara ait cihazlardan TikTok'a erişimi yasaklanmıştı.

Alabama ve Utah, devlet cihazlarında TikTok'u yasaklayan en son ABD eyaletleri oldu. Yapılan açıklamada, TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı öne sürülerek bunun ulusal güvenlik için büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekildi.

Alabama Valisi Kay Ivey, "Rahatsız edici bir şekilde, TikTok çok büyük miktarda veri topluyor ve bunların çoğunun uygulamanın sözde video paylaşım amacı ile hiçbir meşru bağlantısı yok. " ifadelerini kullandı.

Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, "Pek çok eyaletin TikTok hakkında asılsız, siyasi yalanlara dayalı politikaları, bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.