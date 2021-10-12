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    ABD eyaletlerinin madencilik kavgası

    Çin'den doğru dünyanın dört bir yanına kripto para madenciliği göçü başladı. ABD eyaletleri ise şimdiden büyük bir rekabete girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:15
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    ABD eyaletlerinin madencilik kavgası

    Son aylarda kripto paralara adeta savaş açan Çin, ülkede faaliyet gösteren kripto para madencilerini kovmuştu.

    Bunun üzerine madenciler, ekipmanlarıyla birlikte ülkeden farklı bölgelere göç etmeye başladı. Bitcoin madencilerinin yüzünü ilk çevirdiği ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri oldu.

    EYALETLER REKABETE GİRDİ

    Milyarlarca dolarlık ek yatırım anlamına gelen kripto para madencileri, şimdiden ABD eyaletleri arasında rekabet oluşmasına neden oldu.

    Kripto para madenciliği üzerine gelen yeni verilere göre New York, şimdilik ipi göğüsleyen eyalet konumunda.

    bitcoin

    Foundry USA verilerine göre, ABD'de Bitcoin işlemci gücü oranının yüzde 19,9'u New York'ta, yüzde 18,7'si Kentucky'de, yüzde 17,3'ü Georgia'da ve yüzde 14'ü Teksas'ta bulunuyor.

    Çin'den başlayan göç, aylar sonra bile tamamlanmış değil. Çin'deki dev madencilerin halen dünyanın birçok yerine yüz binlerce kripto para madenciliği ekipmanı gönderdiği tahmin ediliyor.

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