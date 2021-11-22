ABD Federal Havacılık İdaresi, 5G'yi erteleme kararı aldı

BD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bazı bilinmezlikler nedeniyle 5G kullanımını ertelediğini duyurdu.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, ason yıllarda akıllı telefonlarda da karşımıza çıktı.

Birçok ülke, henüz bu teknoloji için hazır olmasa da bazı ülkeler şimdiden 5G altyapısını oluşturup kullanmaya başladı.

Ülkemizde de 2023 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G teknolojisi, her ne kadar yüksek hız sunsa da özellikle güvenlik konusunda bazı belirsizlikler var.

ABD HAVACILIK İDARESİNDEN ERTELEME KARARI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 5G teknolojisinin uçak sistemleri ve özellikle havacılık güvenliği üzerinde bir etkisi bulunup bulunmadığını bilmedikleri için 5G'nin kullanımını erteledi.

Bu açıklamanın ardından, ABD'nin popüler telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon, yeni C-band 5G tanıtımını askıya aldı.

KARARA KARŞI ÇIKANLAR VAR

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin 5G'yi erteleme kararına tepki gösteren şirketler de var. Bir kablosuz iletişim ticaret organizasyonu olan CTIA'nın CEO'su Meredith Attwell Baker, 5G sinyallerinin havacılık ekipmanına bitişik spektrumda çalıştığını söyledi.

Baker, American Airlines uçaklarının her gün 5G kullanan ülkelere uçtuğunu ve şimdiye kadar herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını söyleyerek FAA'nın kararına tepki gösterdi.

Öte yandan Kanada'daki havalimanlarında da güvenlik riski nedeniyle 5G kullanımı kısıtlanmıştı.