Petrol
96.07
2.56%
Euro
18.9745
0.65%
Dolar
18.5059
0.09%
Altın
1.048
0.45%
Borsa
4544
0.00%
Bitcoin
330.531
2.99%
BTXN Coin
8.10
-10.39%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan Twitter açıklaması: Endişeyle izliyoruz

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.
    • 11.11.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan Twitter açıklaması: Endişeyle izliyoruz

    Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı ve hızlıca çalışmalara başladı.

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

    AA'nın haberine göre, FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır." denildi.

    İstifalar gelmeye devam ediyor

    ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi.

    Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.

    elon musk mavi tik

    Öte yandan Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

    Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.


    Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında 'deprem' tatbikatı gerçekleştirildi
    İç Haber

    Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında 'deprem' tatbikatı gerçekleştirildi

    Ekim ayının en iyi orta seviye telefonları belli oldu
    Teknoloji

    Ekim ayının en iyi orta seviye telefonları belli oldu

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!
    Advertorial

    Günde 15 dakika işlem yaparak zengin ol!

    Görüş Bildir