ABD geneline yayılan radyoaktif patlama: Trinity Nükleer Testi Araştırma, ilk atom bombası patlamasının etkilerinin hafife alındığını ve o zamanlar ABD eyaletlerinin yanı sıra, radyoaktif bulutun Meksika ve Kanada'ya kadar yayıldığını gösteriyor.

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Temmuz 1945'te, J. Robert Oppenheimer ve Manhattan Projesi'nin diğer araştırmacıları, New Mexico çölünde yepyeni atom bombalarını test etmeye hazırlanırken, bu mega silahın nasıl davranacağı hakkında görece çok az şey biliyorlardı.

16 Temmuz'da, plütonyum patlama cihazı "Trinity" kod adlı bir testte 30 metrelik bir metal kulenin tepesinde patlatıldığında, ortaya çıkan patlama beklenenden çok daha güçlüydü.

Işınlanan mantar bulutu da atmosfere beklenenden çok daha fazla yükseldi; yaklaşık 21 bin kilometre. Sonunda bu bulutların nereye gideceğini kimse tahmin edemedi.

Yeni çalışma, korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Perşembe günü bilimsel bir dergiye gönderilmeden önce yayınlanan yeni bir çalışma , bulutun ve serpintisinin 1945'te Manhattan Projesi'ndeki herkesin hayal ettiğinden daha uzağa gittiğini gösteriyor.

Son teknoloji modelleme yazılımı ve yakın zamanda ortaya çıkarılan tarihsel hava durumu verilerini kullanan çalışmanın yazarları, Trinity testinden kaynaklanan radyoaktif serpinti patlamasının 10 gün içinde Kanada ve Meksika olmak üzere 46 eyalete ulaştığını söylüyor.

Çalışma, aynı zamanda Nevada'daki 93 yer üstü ABD atomik testinin tümünden gelen serpintiyi yeniden analiz etti ve ABD'de radyoaktif malzemenin bileşik birikimini gösteren bir harita oluşturdu.

Çalışmanın yazarı ve çalışmanın araştırmasını koordine eden bir kuruluş olan Shift7'nin kurucu ortağı Susan Alzner, Trinity'nin serpintisinin ülke genelindeki orijinal biriktirme alanlarında hala ne kadar kaldığını hesaplamanın zor olduğunu söyledi.

Bulgular, atmosferik nükleer patlamalardan kaynaklanan potansiyel radyasyona maruz kalma nedeniyle, federal hükümet tarafından tazminat almaya hak kazanan kişilerin sayısını artırabilir.

Trinity bulutunun sürüklenmesi Manhattan Projesi fizikçileri ve doktorları tarafından izlenmişti, ancak o zamanlar çok hafife alındı.

New Jersey'deki Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde nükleer tarihçi olan Alex Wellerstein, yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Radyoaktif tehlikeler olduğunun farkındaydılar, ancak patlamanın olduğu yerin çevresindeki alanlarda akut risk olduğunu düşünüyorlardı. Radyoaktif maddelerin yakın ve uzaktaki ekosistemlere nasıl gömülebileceği konusunda çok az fikirleri vardı.

O sırada, Manhattan Projesi'nde nükleer tıpta uzmanlaşmış bir doktor olan Dr. Stafford L. Warren, Manhattan Projesi'nin lideri Korgeneral Leslie Groves'a Trinity bulutunun "bölgenin kuzeydoğusunda birkaç saat boyunca yükseldiğini" bildirdi. Kısa süre sonra, "çeşitli seviyelerin farklı yönlerde hareket ettiği görüldü" diye ekledi.

Dr. Warren, General Groves'a, serpintilerin erişimine ilişkin bir değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğine dair güvence verdi.

Takip eden on yıllarda, önemli verilerin eksikliği, Trinity testinin serpintileriyle ilgili değerlendirmeleri ve çalışma girişimlerini alt üst etti.

Dr. Philippe, ABD'nin 1945'te serpintiyi takip edecek ulusal izleme istasyonlarının olmadığını söyledi. Ayrıca, temel tarihsel hava durumu ve atmosferik veriler yalnızca 1948'den itibaren mevcuttu.

1951'den başlayarak Nevada'daki testlerden çıkan serpintileri yeniden şekillendirmek daha kolaydı, ancak Trinity'yi yeniden analiz etmek sinir bozucu derecede zordu.

Boşlukları doldurmaya kararlı olan ekip, çalışmaya yaklaşık 18 ay önce başladı. Dr. Philippe serpinti modelleme konusunda kapsamlı bir geçmişe sahiptir ve 2021'de Fransız nükleer testlerinin etkilerini belgeleyen benzer bir projenin yazarıdır .

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından oluşturulan yeni verileri ve yazılımı kullanan Dr. Philippe, daha sonra Trinity'nin serpintilerini yeniden analiz etti.

Sonuçlar, New Mexico'nun Trinity'nin serpintilerinden büyük ölçüde etkilendiğini gösteriyor.

Dr. Philippe ve meslektaşları tarafından yapılan hesaplamalar, bulutun yörüngesinin öncelikle kuzeydoğu New Mexico'ya yayıldığını ve bulutun bir kısmının önümüzdeki birkaç gün içinde sıfır noktasının güneyine ve batısına doğru döndüğünü gösteriyor.

Dr. Philippe, Trinity'nin serpintisinin New Mexico'da bulunan toplam birikimin yüzde 87'sini oluşturduğunu ve Nevada'nın yer üstü testlerinden de çökelti aldığını söylüyor.

Çalışma ayrıca, Trinity testinin yapıldığı Socorro ilçesinin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm ilçeler arasında ilçe başına en yüksek beşinci radyoaktif birikime sahip olduğunu buldu.

Siviller uyarılmadı

1940 nüfus sayımı verileri, test sahasının 240 km yarıçapı içinde 500 bin kadar insanın yaşadığını gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre, yine de hiçbir sivil test hakkında önceden uyarılmadı ve siviller testten önce veya sonra tahliye edilmedi.