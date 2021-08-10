ABD, Honor markasını kara listeye alabilir

Ulusal güvenlik tehdidinin ortadan kalmadığını düşünen ABD, Huawei'den ayrılan Honor'a da yaptırım uygulamak istiyor.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Huawei, aynı zamanda Google'ın akıllı telefonlara sunduğu hizmetlerden de mahrum bırakılmıştı.

Ardından Çinli şirket, ayakta kalabilmek için başarılı markası Honor'u satmak zorunda kalmıştı.

Bu hamle ile birlikte Honor'un, Google ve Qualcomm gibi ABD'li şirketlerle iş birliği yapmasının önüne herhangi bir engel kalmadı.

HONOR'A DA YAPTIRIM GELEBİLİR

Geçtiğimiz cuma günü 14 Cumhuriyetçi politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı'na Honor'un kara listeye alınmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Çinli markanın, Amerikan şirketleriyle çalışmasının ve Amerikan teknolojisini kullanmasının yasaklanması isteniyor.

Cumhuriyetçi politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisi ve yazılımının Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini önlemeyi amaçlayan ABD ihracat kontrol politikalarından kurtulmak için Huawei'den bilerek ayrıldı. Bu nedenle Honor'un, hala ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, bu talebi dikkate alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.