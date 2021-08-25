ABD, Huawei'nin otomobiller için çip almasına onay verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerikan şirketlerinden çip tedarik etmesi kısıtlanan Huawei, otomobil parçaları için çip alabilecek.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, ardından kendi işletim sistemini piyasa sürmüştü.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, ABD'nin çip tedarik kısıtlamaları nedeniyle oldukça zor durumda kaldı.

ABD'DEN HUAWEI'YE ONAY

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Amerikan şirketlerinden çip tedarik etmesi kısıtlanan Çin menşeli Huawei şirketinin, otomobil parçaları birimi için çip teknolojisinden faydalanmasına onay verildi.

ABD'li yetkililer, Huawei tarafından yapılan yüz milyonlarca dolar değerindeki lisans başvurularını onayladı.

Trump döneminde Huawei'ye; ağ donanımı, akıllı telefonlarda kullanılan çip ve diğer bileşenlerin satışı konusunda kısıtlama getirilmişti. Üstelik söz konusu kısıtlamalar, Joe Biden döneminde de devam ediyor.