ABD, Huawei'ye yeni kısıtlamalar getirdi

ABD, şirketlerin Huawei'ye satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlara yönelik yeni kısıtlamalar yayınladı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei için, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir umut doğmuştu.

Uzun süredir güvenlik endişeleri nedeniyle kara listede olan ve ABD'li şirketlerle iş yapamayan Huawei, yeni başkan Joe Biden'la iyi ilişkiler kurarak ambargolardan kurtulmak istiyordu.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Huawei CEO’su Ren Zhengfei, yaklaşık 2 yıldır süren baskının kaldırılması için ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediğini söylemişti.

BIDEN'DAN HUAWEI'YE YENİ KISITLAMA

Huawei konusunda Joe Biden, görünüşe göre Trump'ı aratmayacak. Biden yönetimi, bu hafta şirketlerin Çinli Huawei'ye satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Kaynaklar, değişikliklerin Huawei ile önceki lisanslar kapsamında üzerinde anlaşılan sözleşmeleri bozabileceğini söyledi.

Bu adımlar Biden yönetiminin ABD ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle hükümetinin kara listesine aldığı Huawei'ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, lisans bilgilerinin gizliliğe tabi olduğunu söyleyerek sorulara yanıt vermedi. Huawei sözcüsü de herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kısıtlamaların kapsamına ilişikin henüz detaylı bir bilgi yok.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, görünüşe göre Biden yönetiminden de istediğini alamayacak.