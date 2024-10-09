ABD kara listeye eklemişti: Google, mağazadan Kaspersky uygulamasını kaldırdı Rus anti-virüs yazılımı üreticisi Kaspersky, ABD hükümetinin güvenlik endişeleri nedeniyle Android uygulama mağazasından kaldırıldı. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Son yıllarda Çin'e uyguladığı ambargolarla gündeme gelen ABD, şimdi de benzer yaptırımları Rusya'ya uyguluyor.

Yıllardır Rus hükümetinin etkisinde kaldığı gerekçesiyle Kaspersky ürünlerini ulusal risk kategorisine alan ABD, geçtiğimiz aylarda yeni bir karar almıştı.

2017 yılında kamu kurumlarından yasaklanan Kaspersky ürünleri, artık tüm kullanıcılar için de yasaklanacak.

ABD FAALİYETLERİ SONLANDI

Rus anti-virüs yazılım üreticisi Kaspersky Labs, Biden yönetiminin şirketin ülkedeki satışlarını engelleme planlarını açıklamasından yaklaşık bir ay sonra yaptığı açıklamada, 20 Temmuz'dan itibaren ABD'deki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandıracağını söylemişti..

ABD hükümetinin Kaspersky yazılımının satışlarına getirdiği ve yazılım güncellemelerinin indirilmesini, ürünün yeniden satışını ve lisanslanmasını engelleyen yeni kısıtlamalar 29 Eylül'de yürürlüğe girdi.

ANDROID MAĞAZASINDAN KALDIRILDI

Google, Kaspersky Lab'ın antivirüs yazılımını Play Store'dan kaldırdı ve firmanın geliştirici lisansını da iptal etti. Yasaklama kararını Kaspersky, kendi sitesinden duyurdu.

Blog yazısında, Kaspersky ürünlerinin ve hizmetlerinin ABD dışında satış ve dağıtımlarının yasaklanmadığının altı çizildi.

Hâlihazırda uygulamanın yüklenmiş olduğu cihazlarda antivirüs uygulaması kullanılabilecek ancak güncelleme gelmeyecek. Ayrıca uygulama silindiğinde tekrar yüklenemeyecek.

ÜRÜNLERİ SİLİN UYARISI

ABD yetkilileri, vatandaşların derhal Kaspersky ürünlerini cihazlarından silmelerini istedi.

Kaspersky Labs, daha önce yaptığı açıklamada kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkisi olmadığını dile getirmiş ve gerekirse kodlarını incelemeye açabileceğini söylemişti