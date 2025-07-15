ABD, katlanabilir uçak projesine onay verdi: Üretim başlıyor

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Bell'in devrim niteliğindeki yeni X-plane rotorlu uçağı projesini bir sonraki aşamaya taşıyarak, bir gösteri uçağının inşasına ve test edilmesine yeşil ışık yaktı.

SPRINT programı kapsamındaki bu proje, bir helikopterin pistten bağımsız kalkış yeteneği ile bir jet uçağının yüksek hızını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

HAVADA JET'E DÖNÜŞEN KATLANABİLİR ROTORLAR

Uçağın en dikkat çekici özelliği, dikey kalkış ve iniş için kullandığı rotorlarını, yüksek hızlı yatay uçuşa geçerken katlayabilmesi.

Bu "dur/katla" teknolojisi sayesinde, rotorların yarattığı sürtünme ortadan kalkıyor ve aracın çok daha yüksek hızlara ve dengeye ulaşması sağlanıyor.

SIRA PROTOTİP ÜRETİMİ VE UÇUŞ TESTLERİNDE

Proje artık, detaylı tasarımın tamamlanmasını, prototipin inşa edilmesini ve kapsamlı yer testlerini içeren ikinci aşamaya geçti.

Bu aşamaların ardından, aracın sertifikasyonu alınacak ve uçuş testlerine başlanacak.