Google Gemini, iPhone'lardaki Chrome tarayıcısına geldi

Google, 2025 yılının başlarında masaüstü ve Android cihazlar için sunduğu yerleşik Gemini yapay zeka deneyimini Apple ekosistemine de genişletiyor.

Teknoloji devi, iPhone ve iPad kullanıcıları için Chrome tarayıcısına web sayfalarını özetleme ve içerik hakkında bilgi verme yetenekleri ekledi.

ADRES ÇUBUĞUNDA YENİ DÖNEM

iOS cihazlarda bu özelliğe erişmek için adres çubuğunun solunda yer alan kıvılcım simgesine dokunmak yeterli oluyor.

Bu işlem, Google Lens ve yeni "Gemini'ye Sor" seçeneğini içeren bir araç menüsünü kullanıcının karşısına çıkarıyor.

SAYFA ÖZETLEME VE SOHBET İMKANI

Kullanıcılar Gemini ile o an açık olan web sayfası veya farklı bir konu hakkında doğrudan sohbet edebiliyor.

Yapay zeka, uzun makalelerin temel noktalarını özetleyebildiği gibi, içeriğe dayalı sıkça sorulan sorular oluşturarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırıyor.

Sistem ayrıca karmaşık konuları basitleştirerek anlatma veya bir yemek tarifini kullanıcının diyet ihtiyaçlarına göre değiştirme gibi işlevler sunuyor.

Sohbet kutusuna yazılan sorulara verilen yanıtlar, web sayfasının üzerinde kayar bir pencere şeklinde görüntüleniyor.

Şu an için yalnızca ABD'de ve tarayıcı dili İngilizce olan cihazlarda aktif edilen bu özellik, gizli modda kullanılamıyor.