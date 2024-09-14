ABD onay verdi: AirPods'lar işitme cihazına dönüşecek Apple'ın AirPods Pro 2 modelleri, ay sonunda yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte işitme cihazı olarak kullanılabilecek. Apple, yeni işitme cihazı özelliği için ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) gerekli onayı aldı.

Haber Merkezi

Apple, geçtiğimiz pazartesi günü yeni iPhone 16 modellerini tanıttı ve halihazırda piyasada bulunan kulaklıklarına yönelik şık bir özelliği de duyurdu.

Şirketin 2022 yılında ilk kez piyasaya sürdüğü AirPods Pro 2'ye yönelik bir yazılım güncellemesi, kullanıcıların bunları klinik düzeyde işitme cihazı olarak kullanmalarına olanak tanıyacak.

ABD GEREKLİ İZNİ VERDİ

Apple, AirPods Pro 2 için yeni işitme sağlığı özelliklerini duyururken henüz FDA onayı almadığını belirtmişti.

Ancak FDA, 12 Eylül tarihli bir belgeyle Apple'ın işitme cihazı yazılımına izin verildiğini duyurdu.

SESLERİ YÜKSELTECEK

Bu özellik, başka birinin konuşması veya trafik gürültüsü gibi belirli sesleri gecikme olmaksızın gerçek zamanlı olarak artırıyor.

Apple, genellikle 400 dolar ve üzeri fiyata satılan işitme cihazı pazarını hareketlendirmeyi umuyor.

Bu ayın sonlarında yayınlanacak olan Apple'ın yeni yazılım güncellemesi iOS 18'in bir parçası olarak kullanıma sunulacak.

Apple'a göre, her üç kişiden biri, işitmeyi etkileyebilecek düzeyde yüksek çevresel gürültüye düzenli olarak maruz kalıyor ve işitme kaybı teşhisi konulan kişilerin dörtte üçü tedavi görmüyor.

Teknoloji devi, AirPods Pro 2 için geliştirdiği yeni işitme cihazı özelliği ile birlikte, işitme kaybı konusunda farkındalığı artırmayı ve bu konuda önlem almayı amaçlıyor.