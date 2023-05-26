ABD onay verdi! Neuralink beyin çipinin insan denemeleri başlıyor ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan denemelerine başlamak için Neuralink şirketine gerekli izinleri verdi.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

İnsan testleri başlıyor

Elon Musk, şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini daha önce açıklamıştı. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alınması gerekiyordu.

Yeni gelen bilgilere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, insan denemeleri için Neuralink şirketine gerekli izinleri verdi.

Neuralink tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İnsanlarda ilk klinik çalışmamızı başlatmak için FDA'nın onayını aldığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!



Bu, Neuralink ekibinin FDA ile yakın iş birliği içinde yaptığı inanılmaz çalışmanın sonucudur ve bir gün teknolojimizin birçok insana yardım etmesini sağlayacak önemli bir ilk adımı temsil ediyor.



Klinik araştırmamız için işe alım henüz açık değil. Yakında bununla ilgili daha fazla bilgi duyuracağız!

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.