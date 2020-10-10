ABD ordusu, köpeklerde artırılmış gerçeklik teknolojisini deniyor

ABD ordusu, patlayıcı arayan köpeklerde artırılmış gerçeklik teknolojisini denemeye başladı.

"Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünüm" anlamına gelen artırılmış gerçeklik teknolojisi, son yıllarda birçok ülkenin dikkatini çekiyor.

ABD ordusu, muharebe alanlarında görev yapan köpekler için artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri denemeye başladı. KÖPEKLER UZAKTAN YÖNLENDİRİLİYOR

Command Sight adlı bir şirket tarafından geliştirilen gözlükler, patlayıcı bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan yönlendirilmesini sağlıyor.

Halihazırda bu amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya da lazer kalemleriyle yönlendiriliyor. Bu teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin ekranına yansıtılan işaretleri takip ediyor.

KÖPEĞİN GÖRDÜKLERİ CANLI İZLENEBİLİYOR Bu teknoloji sayesinde köpeği yönlendiren kişi, video bağlantısıyla köpeğin gördüklerini görebiliyor. Proje, ABD Ordu Araştırma Laboratuvarı (ARL) tarafından yönetiliyor. Command Sight şirketinin kurucusu Dr. AJ Peper, henüz araştırma aşamasındaki projede ilk sonuçların "aşırı derecede umut verici" olduğunu söyledi.