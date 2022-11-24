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    ABD ordusuna bağlı onlarca Facebook ve Instagram hesabı kapatıldı

    Meta, düzinelerce sahte Facebook ve Instagram hesabının arkasında ABD ordusu ile bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 11:56
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    ABD ordusuna bağlı onlarca Facebook ve Instagram hesabı kapatıldı

    Meta, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, şirket politikalarını ihlal ettikleri için birçok hesabın kapatıldığını açıkladı.

    Instagram'da 39 Facebook hesabını, 16 sayfayı, iki grubu ve 26 hesabı kaldıran Meta, bu hesapların ABD ordusuyla bağlantılı olduklarını söyledi.

    Ordu kontrolündeki hesaplar, başka ülkelere odaklanıyor

    Raporda, bu ağın Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğu ve Afganistan, Cezayir, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Somali, Suriye, Tacikistan, Özbekistan ve Yemen gibi bir dizi ülkeye odaklandığı da belirtildi.

    Pentagon'dan açıklama geldi

    Pentagon sözcüsü Cesar Santiago, tüm bilgileri inceleyip değerlendirdiklerini söyledi.

    Daha önce benzer bir soruşturma Twitter tarafında da yürütülmüştü. Araştırmacılar, Twitter'daki 146 hesabın yaklaşık 300 bin tweet paylaştığını hesaplamıştı.

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