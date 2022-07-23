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    ABD ordusunun İHA'sı 36 gün havada kalarak rekor kırdı

    ABD ordusu, güneş enerjisiyle çalışan Zephyr adlı insansız hava aracının (İHA), halen devam eden testinde 36 gün havada kalarak kendi rekorunu kırdığını duyurdu.
    • 23.07.2022 - 13:14
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    ABD ordusunun İHA'sı 36 gün havada kalarak rekor kırdı

    ABD ordusunun güneş enerjisiyle çalışan Zephyr adlı insansız hava aracı, 36 gün havada kalarak kendi rekorunu kırdı.

    ABD Kara Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Zephyr İHA'sının 15 Haziran'da havalandığı ve halen Arizona üzerinde yaklaşık 70 bin fit irtifada olduğu bilgisi paylaşıldı. Zephyr, 2018'de yaklaşık 26 gün havada kalarak rekor kırmıştı.

    Açıklamada, testin bir parçası olarak Zephyr'in "uluslararası hava sahası" ve deniz üzerindeki ilk görevini tamamladığı belirtildi.

    Aylarca uçabilecek şekilde geliştirildi

    AA'da yer alan habere göre, türünün ilk stratosferik İHA'sı olan Zephyr, hava koşullarının ve geleneksel hava trafiğinin çok üzerinde, tek seferde aylarca sürekli uçabilecek şekilde geliştirildi.

    Kanat açıklığı 24 metrenin biraz üzerinde olan İHA'nın ağırlığı 80 kilogram civarında.

    Airbus tarafından geliştirilen Zephyr, geniş bir görsel kapsama alanıyla gözetleme ve istihbarat toplama için kullanılacak.

    ABD ordusunun İHA sı 36 gün havada kalarak rekor kırdı #1

    Zephyr

    Zephyr


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